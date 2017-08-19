Фантастический гол Карадениза в ворота "Анжи"

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз удвоил преимущество казанцев в матче 7-го тура чемпионата России против "Анжи". Турок отобрал у штрафной махачкалинцев мяч и парашютом отправил его в дальний угол ворот Алексея Солосина.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #РубинАнжи 2:0 15' Гёкдениз Карадениз @GokdenizK61 pic.twitter.com/GaHVmAB3Tz– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 19 августа 2017 г.
Излучение Гаврилова-Черенкова
Старая гвардия не ржавеет. Молодец, Карадениз!
21:20
либеральный буддист
"Защитник" в "борьбе" передал мяч "сопернику", чтобы тот смог сделать удар, который не без "участия" другого защитника, застывшего при виде летящего в его сторону мяча, все-таки стал голевым. Очередной "шедевр", достойный пляжно-дворовой лиги.
20:47