Фантастический гол Карадениза в ворота "Анжи"

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз удвоил преимущество казанцев в матче 7-го тура чемпионата России против "Анжи". Турок отобрал у штрафной махачкалинцев мяч и парашютом отправил его в дальний угол ворот Алексея Солосина.