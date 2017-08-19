20:18 | Футбол — РФПЛ

Фантастический гол Карадениза в ворота "Анжи"

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Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз удвоил преимущество казанцев в матче 7-го тура чемпионата России против "Анжи". Турок отобрал у штрафной махачкалинцев мяч и парашютом отправил его в дальний угол ворот Алексея Солосина.

Трансляция матча "Рубин" - "Анжи"

 
 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Излучение Гаврилова-Черенкова

Старая гвардия не ржавеет. Молодец, Карадениз!

21:20

либеральный буддист

"Защитник" в "борьбе" передал мяч "сопернику", чтобы тот смог сделать удар, который не без "участия" другого защитника, застывшего при виде летящего в его сторону мяча, все-таки стал голевым. Очередной "шедевр", достойный пляжно-дворовой лиги.

20:47