16:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фанаты "Зенита": "Удача - миф, но эту веру сами мы создали, подняв со стрелкой флаг"

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Болельщики "Зенита" подготовили специальный перфоманс к матчу 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. Перед стартовым свистком на фанатском секторе питерской команды был растянут баннер с фразой: "Удача - миф, но эту веру сами мы создали, подняв со стрелкой флаг". Клуб в "Твиттере" поблагодарил фанатов. Поединок стартовал в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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