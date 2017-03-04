Фанаты "Зенита": "Удача - миф, но эту веру сами мы создали, подняв со стрелкой флаг"

Болельщики "Зенита" подготовили специальный перфоманс к матчу 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. Перед стартовым свистком на фанатском секторе питерской команды был растянут баннер с фразой: "Удача - миф, но эту веру сами мы создали, подняв со стрелкой флаг". Клуб в "Твиттере" поблагодарил фанатов. Поединок стартовал в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"