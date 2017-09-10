Фанаты "Зенита" оскорбляют Шунина во время матча с "Динамо"

Болельщики "Зенита" оскорбляют вратаря "Динамо" Антона Шунина во время матча 9-го тура чемпионата. Встреча между петербуржцами и бело-голубыми проходит в Химках.

Напомним, что в 2012 году игра между этими соперниками был прерван из-за использования болельщиками пиротехники. Одна из петард взорвалась рядом с Шуниным, голкипер получил повреждения.

Врачи диагностировали ожог роговицы глаза. На момент остановки матча "Динамо" выигрывало со счетом 1:0. В результате "Зениту" было засчитано техническое поражение.

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"