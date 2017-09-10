Фанаты "Зенита" оскорбляют Шунина во время матча с "Динамо"

Болельщики "Зенита" оскорбляют вратаря "Динамо" Антона Шунина во время матча 9-го тура чемпионата. Встреча между петербуржцами и бело-голубыми проходит в Химках.
Напомним, что в 2012 году игра между этими соперниками был прерван из-за использования болельщиками пиротехники. Одна из петард взорвалась рядом с Шуниным, голкипер получил повреждения.
Врачи диагностировали ожог роговицы глаза. На момент остановки матча "Динамо" выигрывало со счетом 1:0. В результате "Зениту" было засчитано техническое поражение.
Andrey6201
Доколе ещё питерские чиновники будут терпеть этот бомжатник? Разворовали, все, что могли, теперь перед всей страной пресмыкаются перед питерским пьяным сбродом?
15:08
Gonzo_7
животные
15:01