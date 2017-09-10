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14:58 | Футбол — РФПЛ

Фанаты "Зенита" оскорбляют Шунина во время матча с "Динамо"

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Болельщики "Зенита" оскорбляют вратаря "Динамо" Антона Шунина во время матча 9-го тура чемпионата. Встреча между петербуржцами и бело-голубыми проходит в Химках.

Напомним, что в 2012 году игра между этими соперниками был прерван из-за использования болельщиками пиротехники. Одна из петард взорвалась рядом с Шуниным, голкипер получил повреждения.

Врачи диагностировали ожог роговицы глаза. На момент остановки матча "Динамо" выигрывало со счетом 1:0. В результате "Зениту" было засчитано техническое поражение.

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170910/1125519330.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andrey6201

Доколе ещё питерские чиновники будут терпеть этот бомжатник? Разворовали, все, что могли, теперь перед всей страной пресмыкаются перед питерским пьяным сбродом?

15:08

Gonzo_7

животные

15:01