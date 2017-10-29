Фанаты "Зенита" назвали болельщиков "Локомотива" "девчатами". Фото

Фанаты "Зенита" во время матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" на трибунах вывесили баннер, обращенный к болельщикам соперника. Железнодорожников назвали "девчатами". В фанатских кругах существует мнение, что с начала 2000-х годов за команду, в основном, болеют девушки.
"Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы дико мнете тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер, только Питер", - написано на баннерах "Виража".
Вот это панч от виража. pic.twitter.com/OpaUIbXfpQ– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 29 октября 2017 г.
ненавижу_Мойшу_Каца
Все правильно. Девчата-проводницы.
17:28
kaduly
Проводницы больше подходит
17:27
shpasic
а Гоша уже в Петербурге? как быстро из Халла добрался)
17:19
баламошка
Культурная недостолица. По-любому Бибигон кричалку придумал.
17:17