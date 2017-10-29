17:12 | Футбол — РФПЛ

Фанаты "Зенита" назвали болельщиков "Локомотива" "девчатами". Фото

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Фанаты "Зенита" во время матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" на трибунах вывесили баннер, обращенный к болельщикам соперника. Железнодорожников назвали "девчатами". В фанатских кругах существует мнение, что с начала 2000-х годов за команду, в основном, болеют девушки.

"Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы дико мнете тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер, только Питер", - написано на баннерах "Виража".

Трансляция матча "Зенит" - "Локомотив" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ненавижу_Мойшу_Каца

Все правильно. Девчата-проводницы.

17:28

kaduly

Проводницы больше подходит

17:27

shpasic

а Гоша уже в Петербурге? как быстро из Халла добрался)

17:19

баламошка

Культурная недостолица. По-любому Бибигон кричалку придумал.

17:17