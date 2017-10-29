Фанаты "Зенита" назвали болельщиков "Локомотива" "девчатами". Фото

Фанаты "Зенита" во время матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" на трибунах вывесили баннер, обращенный к болельщикам соперника. Железнодорожников назвали "девчатами". В фанатских кругах существует мнение, что с начала 2000-х годов за команду, в основном, болеют девушки.

"Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы дико мнете тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер, только Питер", - написано на баннерах "Виража".

Вот это панч от виража. pic.twitter.com/OpaUIbXfpQ – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 29 октября 2017 г.

Трансляция матча "Зенит" - "Локомотив"