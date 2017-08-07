Фанаты "Зенита" набросились на Панова перед игрой со "Спартаком" (18+)

Экс-нападающий "Зенита" Александр Панов перед матчем 4-го тура чемпионата России со "Спартаком", завершившегося победой сине-бело-голубых (5:1), оказался в центре небольшой потасовки у стадиона "Санкт-Петербург". Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов.

Отметим, что перед матчем бывший футболист прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых. Ранее сообщалось, что экс-форвард купил абонемент на фан-сектор спартаковцев.

Панов является уроженцем города Колпино Ленинградской области. Нападающий выступал за "Зенит" с 1994 по 1995 год, с 1997-го по 2000-й, а также с 2006 по 2008 год. За это время в составе петербуржцев он провел 123 матча и забил 30 голов.

После завершения карьеры Панов неоднократно говорил о том, что игра красно-белых ему ближе, поэтому он будет поддерживать "Спартак". (Дмитрий СОМОВ)

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Кто че думает про Панова?)) по-моему это смешно как то... pic.twitter.com/wE0OpnfLIQ – Алекс Бока (@Alex14Boka) 6 августа 2017 г.

Александр Панов: "Спартак" мне близок и дорог, а в этом "Зените" болеть не за кого

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"