Фанаты "Зенита" набросились на Панова перед игрой со "Спартаком" (18+)

Экс-нападающий "Зенита" Александр Панов перед матчем 4-го тура чемпионата России со "Спартаком", завершившегося победой сине-бело-голубых (5:1), оказался в центре небольшой потасовки у стадиона "Санкт-Петербург". Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов.
Отметим, что перед матчем бывший футболист прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых. Ранее сообщалось, что экс-форвард купил абонемент на фан-сектор спартаковцев.
Панов является уроженцем города Колпино Ленинградской области. Нападающий выступал за "Зенит" с 1994 по 1995 год, с 1997-го по 2000-й, а также с 2006 по 2008 год. За это время в составе петербуржцев он провел 123 матча и забил 30 голов.
После завершения карьеры Панов неоднократно говорил о том, что игра красно-белых ему ближе, поэтому он будет поддерживать "Спартак". (Дмитрий СОМОВ)
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Кто че думает про Панова?)) по-моему это смешно как то... pic.twitter.com/wE0OpnfLIQ– Алекс Бока (@Alex14Boka) 6 августа 2017 г.
Александр Панов: "Спартак" мне близок и дорог, а в этом "Зените" болеть не за кого
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
АлександрД
Культурная столица. Эуропа
10:28
КАБАН
У Панова вообще мозги остались? Чистой воды - провокатор!
10:05
ЗлобныйЖиртрест
Питерская интеллигенция
09:53
DenKa86
В случае с Пановым все шито белыми нитками. Чувак ОЧЕНЬ хочет попасть в телек, потому и затеял этот дешевый пиар с болением за СМ. Лучшим ответом со стороны болельщиков был бы полный игнор этого существа, но банально не хватает мозгов, чтобы понять мотив его поступка.
08:55
Angeldust
Провокация. На что еще рассчитывать? А в каком городе у стадиона какой команды такого человеке бы тепло встретили? Такие фанаты есть везде. Футбола без них не существует.
08:54
lavrentev01
Жаль бедолаг. С мозгом какие-то проблемы, видимо...
08:52
SS-1525-Sergey
Почморили немножко, так есть за что, а так всё чинно и спокойно. В Колпино бы съездил, вот там бы точно накернили!
08:52
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Надо было избить крепко, чтобы в больничку загремел!!!! Так поступают с провокаторами. Это абсолютно правильно. Хотел получить- получи. Нарик поганый.
08:51
SWA
Чтобы из любимца толпы превратиться в изгоя, достаточно всего лишь надеть шарф другого цвета....
08:50
zema1905
Фанаты больные люди
08:49
old grumbler
А чего Панов раз такой без башенный не пошел во время и игры на фан сектор Зенита - вот там бы огрёб а так услышал много нового для себя но замечу сам к этому стремился изо всех сил....
08:44
wedes
У Панова с головой серьезные проблемы, раз решил так открыто троллить фанатов Зенита. Ну за это получил по заслугам.
08:40
Dexty_07
Думаю это как раз так был культурный вариант обращения. Чтобы сделали фанаты Спартака в таком же случае только наоборот.... страшно представить Но вообще конечно мерзко - детей лучше на футбол не брать.
08:37
igogohruhru
Чувак сто лет назад играл за Зенит, а после этого еще за кучу разных команд. Но тупоголовые считают коль попал в секту то теперь до смерти не отмажется. Вот скажем Кержакова проводили, Я понимаю он бы оделся в красно белое тогда бы и сказали бы: уууу предатель! Но этот зачем бомжам сдался? Причем этот ажиотаж создается прессой. Если бы не подстрекающие статьи его бы вообще никто не узнал.
08:33
old grumbler
Спартач и че? вот потому пацана своего и не поведу на эту звезду смерти.первое не уверен в надежности конструкции стадиона, второе там есть вот эти животные ........................................ за своими животными в Москве приглядывай лучше белый ты наш и пушистый... местами...
08:26
Knecht hl
Молодцы ребята, культурная столица, культурной страны, чего с них взять.
08:26
old grumbler
Как говорится у русских: За что боролся на то и напоролся...
08:23
Malshion
не купил абонемент, а подарили болелы спама =))
08:17
любфут
Все вокруг вроде не шпана, а смотреть неприятно... Одно слово - стыдно. За всех - нас.
08:10
bond1951
у этого панова тоже ума палата ...так что получай что заслужил
08:01
ДО3ВОН ГУБЕР
Они конечно дебилоиды, но он тоже не особо умный человек. Странно это всё как-то.
07:41
And60
Идут взрослые уже по виду люди, а мозгов и воспитания.....да просто человечности - ноль. Настоящие, вонючие куски г....
07:35
sergepiter
Это что за красный шар? Колпинская котлета?
07:33
Kent....
Да Россия матушка,одно быдло а не человеки,ну и что что он болеет за Шпартак!!!вам точно от этого ,фанату бараныыы
07:18
йа оршавен
есть вещи, которые делать просто неразумно. а что животные - так в этом никто никогда и не сомневался
06:54
гаттузо туп
Питерский ьолел погимаю.Но у дзюбы вот так душка рядом с нашей"Открывашкой"погулять вряд ли хватило бы...
06:35
Levbereg
Фанатов понять можно. Я вот не понимаю чего он ожидал? Повезло, что не наваляли. По завершении карьеры что-то у отдельных спортсменов крыша протекает. Вчера Кафельников нес ерунду. Этот вообще оделся в клубные цвета заклятого соперника.
06:14
zenitoman
Ренегау по делом.
05:25
Гетеродин
Заслужил.
04:29
igogohruhru
культурная столица, ыыыы
04:00