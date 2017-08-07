02:49 | Футбол — РФПЛ

Фанаты "Зенита" набросились на Панова перед игрой со "Спартаком" (18+)

Александр ПАНОВ. Фото Twitter
Александр ПАНОВ. Фото Twitter
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Экс-нападающий "Зенита" Александр Панов перед матчем 4-го тура чемпионата России со "Спартаком", завершившегося победой сине-бело-голубых (5:1), оказался в центре небольшой потасовки у стадиона "Санкт-Петербург". Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов.

Отметим, что перед матчем бывший футболист прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых. Ранее сообщалось, что экс-форвард купил абонемент на фан-сектор спартаковцев.

Панов является уроженцем города Колпино Ленинградской области. Нападающий выступал за "Зенит" с 1994 по 1995 год, с 1997-го по 2000-й, а также с 2006 по 2008 год. За это время в составе петербуржцев он провел 123 матча и забил 30 голов.

После завершения карьеры Панов неоднократно говорил о том, что игра красно-белых ему ближе, поэтому он будет поддерживать "Спартак". (Дмитрий СОМОВ)

Внимание! Видео может содержать ненормативную лексику (18+)

Александр Панов: "Спартак" мне близок и дорог, а в этом "Зените" болеть не за кого
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (35)
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АлександрД

Культурная столица. Эуропа

10:28

КАБАН

У Панова вообще мозги остались? Чистой воды - провокатор!

10:05

ЗлобныйЖиртрест

Питерская интеллигенция

09:53

DenKa86

В случае с Пановым все шито белыми нитками. Чувак ОЧЕНЬ хочет попасть в телек, потому и затеял этот дешевый пиар с болением за СМ. Лучшим ответом со стороны болельщиков был бы полный игнор этого существа, но банально не хватает мозгов, чтобы понять мотив его поступка.

08:55

Angeldust

Провокация. На что еще рассчитывать? А в каком городе у стадиона какой команды такого человеке бы тепло встретили? Такие фанаты есть везде. Футбола без них не существует.

08:54

lavrentev01

Жаль бедолаг. С мозгом какие-то проблемы, видимо...

08:52

SS-1525-Sergey

Почморили немножко, так есть за что, а так всё чинно и спокойно. В Колпино бы съездил, вот там бы точно накернили!

08:52

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Надо было избить крепко, чтобы в больничку загремел!!!! Так поступают с провокаторами. Это абсолютно правильно. Хотел получить- получи. Нарик поганый.

08:51

SWA

Чтобы из любимца толпы превратиться в изгоя, достаточно всего лишь надеть шарф другого цвета....

08:50

zema1905

Фанаты больные люди

08:49

old grumbler

А чего Панов раз такой без башенный не пошел во время и игры на фан сектор Зенита - вот там бы огрёб а так услышал много нового для себя но замечу сам к этому стремился изо всех сил....

08:44

wedes

У Панова с головой серьезные проблемы, раз решил так открыто троллить фанатов Зенита. Ну за это получил по заслугам.

08:40

Dexty_07

Думаю это как раз так был культурный вариант обращения. Чтобы сделали фанаты Спартака в таком же случае только наоборот.... страшно представить Но вообще конечно мерзко - детей лучше на футбол не брать.

08:37

igogohruhru

Чувак сто лет назад играл за Зенит, а после этого еще за кучу разных команд. Но тупоголовые считают коль попал в секту то теперь до смерти не отмажется. Вот скажем Кержакова проводили, Я понимаю он бы оделся в красно белое тогда бы и сказали бы: уууу предатель! Но этот зачем бомжам сдался? Причем этот ажиотаж создается прессой. Если бы не подстрекающие статьи его бы вообще никто не узнал.

08:33

old grumbler

Спартач и че? вот потому пацана своего и не поведу на эту звезду смерти.первое не уверен в надежности конструкции стадиона, второе там есть вот эти животные ........................................ за своими животными в Москве приглядывай лучше белый ты наш и пушистый... местами...

08:26

Knecht hl

Молодцы ребята, культурная столица, культурной страны, чего с них взять.

08:26

old grumbler

Как говорится у русских: За что боролся на то и напоролся...

08:23

Malshion

не купил абонемент, а подарили болелы спама =))

08:17

любфут

Все вокруг вроде не шпана, а смотреть неприятно... Одно слово - стыдно. За всех - нас.

08:10

bond1951

у этого панова тоже ума палата ...так что получай что заслужил

08:01

ДО3ВОН ГУБЕР

Они конечно дебилоиды, но он тоже не особо умный человек. Странно это всё как-то.

07:41

And60

Идут взрослые уже по виду люди, а мозгов и воспитания.....да просто человечности - ноль. Настоящие, вонючие куски г....

07:35

sergepiter

Это что за красный шар? Колпинская котлета?

07:33

Kent....

Да Россия матушка,одно быдло а не человеки,ну и что что он болеет за Шпартак!!!вам точно от этого ,фанату бараныыы

07:18

йа оршавен

есть вещи, которые делать просто неразумно. а что животные - так в этом никто никогда и не сомневался

06:54

гаттузо туп

Питерский ьолел погимаю.Но у дзюбы вот так душка рядом с нашей"Открывашкой"погулять вряд ли хватило бы...

06:35

Levbereg

Фанатов понять можно. Я вот не понимаю чего он ожидал? Повезло, что не наваляли. По завершении карьеры что-то у отдельных спортсменов крыша протекает. Вчера Кафельников нес ерунду. Этот вообще оделся в клубные цвета заклятого соперника.

06:14

zenitoman

Ренегау по делом.

05:25

Гетеродин

Заслужил.

04:29

igogohruhru

культурная столица, ыыыы

04:00