22:16 | Футбол — РФПЛ

Фанаты встретили "Краснодар" в Хабаровске в 4.00 по местному времени. Фото

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"Краснодар" прилетел в Хабаровск на матч против СКА в 29-м туре чемпионата России. В Инстаграме "быки" поблагодарили болельщиков за радушный и теплый прием.

- Сели в самолет в 11:00, а прилетели в 4:00! Это Хабаровск, - говорится в сообщении. -  При этом нас встретили весьма радушно! Спасибо за теплый прием!

Матч 29-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - "Краснодар" состоится 5 мая на стадионе имени Ленина и начнется в 11.00 (мск). "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.

Чемпионат России по футболу. Все о турнире

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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opepper

Я не понимаю,Тупой, зачем футболка с именем? На фото вроде адекватные парни, НАФУЙ какой-то смолов на спине?

22:48

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