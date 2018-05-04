Фанаты встретили "Краснодар" в Хабаровске в 4.00 по местному времени. Фото

"Краснодар" прилетел в Хабаровск на матч против СКА в 29-м туре чемпионата России. В Инстаграме "быки" поблагодарили болельщиков за радушный и теплый прием.

- Сели в самолет в 11:00, а прилетели в 4:00! Это Хабаровск, - говорится в сообщении. - При этом нас встретили весьма радушно! Спасибо за теплый прием!

Матч 29-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - "Краснодар" состоится 5 мая на стадионе имени Ленина и начнется в 11.00 (мск). "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.