Фанаты "Спартака" выступают против перехода Романа Еременко

Сегодня финский канал MTV Sport сообщил, что экс-полузащитник ЦСКА Роман Еременко в ближайшее время станет игроком "Спартака". Активные болельщики красно-белых выступают против этого перехода.
- Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и главное в плане атмосферы внутри коллектива, - сообщается на сайте supportersnews.ru. - Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко – Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба.
Еременко выступал за ЦСКА с 2014 по 2017 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.
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