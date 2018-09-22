Фанаты "Спартака" проводили Глушакова аплодисментами

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков не стал общаться с прессой после матча 8-го тура молодежного первенства против ЦСКА (2:1). 31-летний россиянин отыграл все 90 минут.

После окончания встречи Глушаков сфотографировался с болельщиками, после чего уехал. Фанаты проводили хавбека аплодисментами.

Напомним, Глушаков и защитник красно-белых Андрей Ещенко не приняли участие в матче 1-го тура Лиги Европы против "Рапида" (0:2). Ранее они поставили лайки под записями в Инстаграме, на которых актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреру.

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