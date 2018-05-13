14:13 | Футбол — РФПЛ

Фанаты "Спартака" поддержали Селихова


Травмированные и дисквалифицированные игроки "Спартака" наблюдают за матчем 30-го тура против "Динамо" из пресс-ложи. Речь о Георгии Джикии, Педро Роше, Андрее Ещенко и Александре Селихове​, который приехал на стадион на костылях.

Вратарю фанаты красно-белых посвятили отдельный баннер со следующим текстом: "Селихов, держись, ждем в строю!" (Филипп ПАПЕНКОВ)

Спартак М - Динамо М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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