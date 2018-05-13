Фанаты "Спартака" поддержали Селихова

Травмированные и дисквалифицированные игроки "Спартака" наблюдают за матчем 30-го тура против "Динамо" из пресс-ложи. Речь о Георгии Джикии, Педро Роше, Андрее Ещенко и Александре Селихове, который приехал на стадион на костылях.
Вратарю фанаты красно-белых посвятили отдельный баннер со следующим текстом: "Селихов, держись, ждем в строю!" (Филипп ПАПЕНКОВ)
Травмированные и дисквалифицированные га матче #СпартакДинамо pic.twitter.com/RySK1l91lV– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 13 мая 2018 г.
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