19:01 | Футбол — РФПЛ

Фанаты "Спартака" почтили память погибших в 1982 году болельщиков


Болельщики "Спартака" на домашнем матче 14-го тура премьер-лиги с "Амкаром" почтили память болельщиков, погибших в 1982 году, баннером "Помним - значит живы".

Встреча началась с минуты молчания. Символический удар по мячу нанес отец одного из погибшего. 

20 октября 1982 года в "Лужниках" произошла самая страшная трагедия в истории красно-белых. В давке погибли 67 человек, которые пришли на матч Кубка УЕФА с голландским "Харлемом".

Спартак М - Амкар

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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