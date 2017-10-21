Фанаты "Спартака" почтили память погибших в 1982 году болельщиков

Болельщики "Спартака" на домашнем матче 14-го тура премьер-лиги с "Амкаром" почтили память болельщиков, погибших в 1982 году, баннером "Помним - значит живы".

Встреча началась с минуты молчания. Символический удар по мячу нанес отец одного из погибшего.

Перед началом матча #СпартакАмкар собравшиеся на @otkritiearena почтили минутой молчания память жертв трагедии 1982 года. pic.twitter.com/jbtt2ZH3xu – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 октября 2017 г. ​

20 октября 1982 года в "Лужниках" произошла самая страшная трагедия в истории красно-белых. В давке погибли 67 человек, которые пришли на матч Кубка УЕФА с голландским "Харлемом".