Фанаты "Спартака" почтили память погибших в 1982 году болельщиков

Болельщики "Спартака" на домашнем матче 14-го тура премьер-лиги с "Амкаром" почтили память болельщиков, погибших в 1982 году, баннером "Помним - значит живы".
Баннер на матче "Спартак" - "Амкар" pic.twitter.com/MV42jRfSKU– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 21 октября 2017 г.
Встреча началась с минуты молчания. Символический удар по мячу нанес отец одного из погибшего.
Перед началом матча #СпартакАмкар собравшиеся на @otkritiearena почтили минутой молчания память жертв трагедии 1982 года. pic.twitter.com/jbtt2ZH3xu– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 октября 2017 г.
20 октября 1982 года в "Лужниках" произошла самая страшная трагедия в истории красно-белых. В давке погибли 67 человек, которые пришли на матч Кубка УЕФА с голландским "Харлемом".