Фанаты "Спартака" готовы сдать абонементы из-за увольнения Карреры

Как стало известно "СЭ", болельщики "Спартака" готовы сдать сезонные абонементы в знак протеста против увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера. Источник в фан-движении красно-белых не подтвердил инициативу массового ухода с трибун во время следующего домашнего матча спартаковцев с "Анжи" (кубковая встреча в четверг, 1 ноября), о чем сообщили СМИ.

В среду Каррера дал прощальную пресс-конференцию в Москве. Перед зданием на Зубовском бульваре, где проходило мероприятие, итальянского специалиста торжественно встречали порядка 50 болельщиков красно-белых.

54-летний итальянец руководил "Спартаком" с лета 2016 года, привел команду к первому чемпионству за 17 лет и был уволен в понедельник после домашнего поражения от "Арсенала" (2:3) в РПЛ. (Евгений Белоусов)​

"Любил в "Спартаке" даже тех, кто оказался лжецами". Полная версия прощальной пресс-конференции Карреры