Фанаты "Рубина": "Азмун - лжец".

Болельщики "Рубина" во время матча против "Ростова" на трибунах "Казань Арены" растянули плакат, направленный форварду донской команды Сердару Азмуну. На баннере с изображением иранца написано: "Лжец".

Летом этого года Азмун перешел в "Ростов" из "Рубина", воспользовавшись пунктом о возможном уходе в своем контракте. С этим казанцы не согласились и подали жалобу на футболиста. Дело об этом трансфере до сих пор не завершено.

Сегодня появилась информация о том, что в отель, где находились игроки "Ростова", пришли представители СК РФ. Следователи хотели допросить Азмуна. Позже в комитете опровергли это сообщение.