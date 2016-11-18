19:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фанаты "Рубина": "Азмун - лжец"

Фанаты "Рубина": "Азмун - лжец".
Фанаты "Рубина": "Азмун - лжец".
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Болельщики "Рубина" во время матча против "Ростова" на трибунах "Казань Арены" растянули плакат, направленный форварду донской команды Сердару Азмуну. На баннере с изображением иранца написано: "Лжец".

Летом этого года Азмун перешел в "Ростов" из "Рубина", воспользовавшись пунктом о возможном уходе в своем контракте. С этим казанцы не согласились и подали жалобу на футболиста. Дело об этом трансфере до сих пор не завершено.

Сегодня появилась информация о том, что в отель, где находились игроки "Ростова", пришли представители СК РФ. Следователи хотели допросить Азмуна. Позже в комитете опровергли это сообщение.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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