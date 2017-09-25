Фанаты отняли у восьмиклассника значок "Спартака" и телефон

На севере Москвы трое неизвестных ограбили восьмиклассника со значком "Спартака", информирует агентство городских новостей "Москва".
"По предварительным данным, на ул. Клинская к подростку подошли трое незнакомых ребят 16-17 лет, сорвали с потерпевшего значок футбольного клуба "Спартак", вырвали из рук телефон Samsung и скрылись, – говорится в сообщении".
Мальчик сообщил приметы злоумышленников. По его словам, неизвестные были одеты как футбольные фанаты. Полиция возбудила уголовное дело о разбое, ведется розыск подозреваемых.
zenitoman
Вот это УРОВЕНЬ ЖУРНАЛИСТИКИ! С-Э, вам не стыдно?
15:52
Subulcus
В роли жертвы был пользователь с ником Док_ Инфа 100% из проверенного источника =))
15:42
spetrov
ул. Клинская - буквально за углом, 5 минут пешком. Печально.
15:41
GalacticBoy
Это были фанаты Зеньки.Инфа 100%
15:40
George81
Это местные посетители Гаттузо, Серж и кто то третий с ними???
15:39