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15:29 | Футбол — РФПЛ

Фанаты отняли у восьмиклассника значок "Спартака" и телефон

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На севере Москвы трое неизвестных ограбили восьмиклассника со значком "Спартака", информирует агентство городских новостей "Москва".

"По предварительным данным, на ул. Клинская к подростку подошли трое незнакомых ребят 16-17 лет, сорвали с потерпевшего значок футбольного клуба "Спартак", вырвали из рук телефон Samsung и скрылись, – говорится в сообщении".

Мальчик сообщил приметы злоумышленников. По его словам, неизвестные были одеты как футбольные фанаты. Полиция возбудила уголовное дело о разбое, ведется розыск подозреваемых.

Дополнительная информация

http://www.mskagency.ru/materials/2708081

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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zenitoman

Вот это УРОВЕНЬ ЖУРНАЛИСТИКИ! С-Э, вам не стыдно?

15:52

Subulcus

В роли жертвы был пользователь с ником Док_ Инфа 100% из проверенного источника =))

15:42

spetrov

ул. Клинская - буквально за углом, 5 минут пешком. Печально.

15:41

GalacticBoy

Это были фанаты Зеньки.Инфа 100%

15:40

George81

Это местные посетители Гаттузо, Серж и кто то третий с ними???

15:39