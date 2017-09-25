Фанаты отняли у восьмиклассника значок "Спартака" и телефон

На севере Москвы трое неизвестных ограбили восьмиклассника со значком "Спартака", информирует агентство городских новостей "Москва".

"По предварительным данным, на ул. Клинская к подростку подошли трое незнакомых ребят 16-17 лет, сорвали с потерпевшего значок футбольного клуба "Спартак", вырвали из рук телефон Samsung и скрылись, – говорится в сообщении".

Мальчик сообщил приметы злоумышленников. По его словам, неизвестные были одеты как футбольные фанаты. Полиция возбудила уголовное дело о разбое, ведется розыск подозреваемых.