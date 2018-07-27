Фанаты - на тренировке "Зенита": "Дзюба, Дзюба, бог футбола". Видео

Во время тренировки "Зенита" в рамках подготовки к матчу первого тура чемпионата России против "Енисея" к базе подошли фанаты и заорали: "Дзюба, Дзюба, бог футбола".

Напомним, что прошлый сезон нападающий Артем Дзюба провел на правах аренды в тульском "Арсенале", после чего был вызван в сборную России на чемпионат мира. На турнире в России форвард показал отличную игру и проявил себя настоящим лидером.

Реакция Дзюбы: