Фанаты - на тренировке "Зенита": "Дзюба, Дзюба, бог футбола". Видео

Во время тренировки "Зенита" в рамках подготовки к матчу первого тура чемпионата России против "Енисея" к базе подошли фанаты и заорали: "Дзюба, Дзюба, бог футбола".
Напомним, что прошлый сезон нападающий Артем Дзюба провел на правах аренды в тульском "Арсенале", после чего был вызван в сборную России на чемпионат мира. На турнире в России форвард показал отличную игру и проявил себя настоящим лидером.
Реакция Дзюбы:
😂 К базе подошли фанаты. Заорали "Дзюба, Дзюба, бог футбола".– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 27 июля 2018 г.
Реакция Дзюбы: pic.twitter.com/x0smu5YAio