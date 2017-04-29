Фанаты "Локомотива" – игрокам: "Физкультурники, идите сюда!"

Болельщики "Локомотива" после поражения команды в домашнем матче 26-го тура чемпионата России от "Рубина" (0:1) позвали игроков подойти к трибунам, назвав их физкультурниками, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

Железнодорожники потерпели второе поражение в премьер-лиге подряд (после 0:4 от ЦСКА) перед финалом Кубка России против "Урала" (2 мая в Сочи, начало встречи – в 18:45). "СЭ" проведет трансляцию матча "Урал" – "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" – "Рубин"