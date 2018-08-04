Фанаты "Локо" перед дерби подготовили баннер с Бариновым. В мае он исполнил нецензурную кричалку в адрес "Спартака"

Сегодня, 4 августа, в 19.00 по московскому времени начнется центральная игра 2-го тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Спартаком". Встреча пройдет на "РЖД Арене".

Как стало известно "СЭ", фанаты железнодорожников подготовили баннер, посвященный полузащитнику команды Дмитрию Баринову.

6 мая после матча 29-го тура чемпионата России-2017/18 с "Зенитом" (1:0) хавбек вместе с болельщиками "Локомотива" исполнил нецензурную кричалку в адрес "Спартака". Та победа над петербуржцами сделала железнодорожников чемпионом страны впервые за 14 лет.

"Локомотив" – "Спартак": Российская премьер-лига, 2-й тур, 4 августа 2018 года, онлайн-трансляция матча в 19.00 (по московскому времени)