Фанаты "Краснодара": "Клуб не разрешил вывесить баннер в память о погибших в метро Санкт-Петербурга"

Болельщики "Краснодара" разочарованы тем, что клуб не разрешил разместить баннер в честь памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга во время матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).
3 апреля в Северной столице на перегоне между станциями метрополитена в вагоне произошел взрыв. Погибли 14 человек, более 50 получили ранения.
"Мы подготовили баннер, чтобы почтить память жертв теракта в Санкт-Петербурге. К сожалению, руководство нашего "человечного" клуба запретило нам пронести и вывесить его на матче без объяснения причин, еще до того, как он появился на свет, - говорится в заявлении, опубликованном на странице сообщества. - Но нас это не остановило, и мы сделали его.
До самой последней секунды мы надеялись, что наше руководство все же образумится и даст добро, но нет! Ни на основе, ни на матче молодежных команд его не разрешили демонстрировать. Мы полностью разочарованы таким решением".
Дополнительная информация
https://vk.com/south_guard?z=photo-28658518_456239253%2Falbum-28658518_00%2Frev
Осакаровка
Позорище! Это у нас в стане такие идиоты- руководители! Гнать в три шеи их с занимаемых постов. Что-то ни одного порядочного слова не нахожу в их адрес.
15:38
neva79
скоты
15:27