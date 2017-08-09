14:08 | Футбол — РФПЛ

Фанаты "Гремиу" хотят помешать трансферу Луана в "Спартак"

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Болельщики "Гремиу" хотят устроить кампанию по противодействию трансферу Луана в "Спартак". В Фейсбуке инициативная группа фанатов бразильского клуба призывает всех сторонников "Гремиу" объединиться и помешать переходу нападающего в российский клуб.

К акции готовы присоединиться более трех тысяч болельщиков "Гремиу". Суть акции заключается в том, чтобы фанаты создали живую цепь в аэропорту, откуда планируется вылет Луана для заключения контракта со "Спартаком". Ранее СМИ сообщали, что стоимость сделки составит 25 миллионов евро и клубы уже ее согласовали.

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Пусть так!

Иш ты, Бразилия, а фанаты тоже отмороженные

14:21