Фанаты "Гремиу" хотят помешать трансферу Луана в "Спартак"

Болельщики "Гремиу" хотят устроить кампанию по противодействию трансферу Луана в "Спартак". В Фейсбуке инициативная группа фанатов бразильского клуба призывает всех сторонников "Гремиу" объединиться и помешать переходу нападающего в российский клуб.

К акции готовы присоединиться более трех тысяч болельщиков "Гремиу". Суть акции заключается в том, чтобы фанаты создали живую цепь в аэропорту, откуда планируется вылет Луана для заключения контракта со "Спартаком". Ранее СМИ сообщали, что стоимость сделки составит 25 миллионов евро и клубы уже ее согласовали.