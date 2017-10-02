Фанаты "Динамо" откажутся от поддержки команды до разговора с руководством

Актив фанатов "Динамо" на своем официальном сайте выступил с обращением после матча 12-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:3). Напомним, что болельщики начали покидать трибуны арены во время второго тайма встречи.

– Сегодня, во время второго тайма проигранного "Локомотиву" матча, бОльшая часть фанатов организовано покинула трибуну, – говорится на сайте fcdin.com. – Люди, ответственные за поддержку, приняли решение уйти с сектора, так как больше нет сил смотреть на безволие и отсутствие результата. При этом, мы выйдем на команду с инициативой разговора о сложившейся ситуации, которая вызывает большие опасения и категорически не соответствует словам и обещаниям, как руководителей, так и самой команды перед сезоном. Если до ближайшего домашнего матча наша инициатива будет отклонена или проигнорирована, то мы откажемся от поддержки до того момента, пока команда и руководители не выйдут с нами на диалог.

Трансляция матча "Локомотив" – "Динамо" //

Юрий Калитвинцев - болельщикам "Динамо": "Могу только извиниться, и это не просто громкие слова"