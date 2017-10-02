Фанаты "Динамо" откажутся от поддержки команды до разговора с руководством

Актив фанатов "Динамо" на своем официальном сайте выступил с обращением после матча 12-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:3). Напомним, что болельщики начали покидать трибуны арены во время второго тайма встречи.
– Сегодня, во время второго тайма проигранного "Локомотиву" матча, бОльшая часть фанатов организовано покинула трибуну, – говорится на сайте fcdin.com. – Люди, ответственные за поддержку, приняли решение уйти с сектора, так как больше нет сил смотреть на безволие и отсутствие результата. При этом, мы выйдем на команду с инициативой разговора о сложившейся ситуации, которая вызывает большие опасения и категорически не соответствует словам и обещаниям, как руководителей, так и самой команды перед сезоном. Если до ближайшего домашнего матча наша инициатива будет отклонена или проигнорирована, то мы откажемся от поддержки до того момента, пока команда и руководители не выйдут с нами на диалог.
Трансляция матча "Локомотив" – "Динамо" //
Юрий Калитвинцев - болельщикам "Динамо": "Могу только извиниться, и это не просто громкие слова"
Дополнительная информация
http://fcdin.com/news/168-aktiv_fanatov__dinamo__otkajetsya_ot_podderjki_do_razgovora_s_komandoy_i_rukovodstvom
Nikitin326
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