Фанаты ЦСКА устроили салют на стадионе в Туле. Видео

Болельщики ЦСКА устроили салют на гостевой трибуне во втором тайме матча 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". Отметим, что до перерыва фанаты армейцев зажгли несколько файеров.
Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА
Жесть. Настоящий салют. Хотя до победы далеко pic.twitter.com/90Ylc6P3fT– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 27 октября 2017 г.
Началось. Дома держатся, на выезде нет... pic.twitter.com/u0kR9b361l– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 27 октября 2017 г.
igogohruhru
эпик фейл
21:19
xSive
Отмечают поражение,надеюсь.
21:14