21:00 | Футбол — РФПЛ

Фанаты ЦСКА устроили салют на стадионе в Туле. Видео

Сегодня. Тула. Фанаты ЦСКА устроили настоящий салют прямо на трибуне во время игры. Фото Павел ГУРЕВИЧ, "СЭ"
Сегодня. Тула. Фанаты ЦСКА устроили настоящий салют прямо на трибуне во время игры. Фото Павел ГУРЕВИЧ, "СЭ"
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Болельщики ЦСКА устроили салют на гостевой трибуне во втором тайме матча 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". Отметим, что до перерыва фанаты армейцев зажгли несколько файеров.

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА

Арсенал Т - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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igogohruhru

эпик фейл

21:19

xSive

Отмечают поражение,надеюсь.

21:14