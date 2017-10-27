Фанаты ЦСКА устроили салют на стадионе в Туле. Видео

Сегодня. Тула. Фанаты ЦСКА устроили настоящий салют прямо на трибуне во время игры. Фото Павел ГУРЕВИЧ, "СЭ"

Болельщики ЦСКА устроили салют на гостевой трибуне во втором тайме матча 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". Отметим, что до перерыва фанаты армейцев зажгли несколько файеров.

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА