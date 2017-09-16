Фанаты ЦСКА проведут первые 10 минут матча с "Ростовом" в тишине в память о Перхуне

Объединение фанатов ЦСКА RB World в Твиттере призвало болельщиков, которые посетят матч 10-го тура чемпионата России против "Ростова", провести стартовые 10 минут первого тайма в тишине. Таким образом поклонники армейцев намерены почтить память бывшего вратаря красно-синих Сергея Перхуна, которому 4 сентября исполнилось бы 40 лет.
Напомним, причиной смерти голкипера стала травма, полученная во время матча 22-го тура чемпионата России 2001 года против "Анжи" (0:0) в столкновении с нападающим махачкалинцев Будуном Будуновым.
Матч ЦСКА - "Ростов" состоится сегодня. Начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
❗Уважаемые болельщики ЦСКА!– Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) 16 сентября 2017 г.
Просим вас провести первые 10 минут матча #ЦСКАростов в тишине в память о Сергее Перхуне! pic.twitter.com/aPSkav3stj
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