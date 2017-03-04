16:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фанаты ЦСКА перед матчем с "Зенитом" процитировали Брюсова

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Фанаты ЦСКА подготовили специальный перфоманс к матчу 18-го тура чемпионата России против "Зенита". Перед стартовым свистком на фанатском секторе московской команды был растянут герб Москвы, а также строки из стихотворения Валерия Брюсова: "Град, что строил Долгорукий посреди глухих лесов, вознесли любовно внуки выше прочих городов". Поединок стартовал в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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