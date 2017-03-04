Фанаты ЦСКА перед матчем с "Зенитом" процитировали Брюсова

Фанаты ЦСКА подготовили специальный перфоманс к матчу 18-го тура чемпионата России против "Зенита". Перед стартовым свистком на фанатском секторе московской команды был растянут герб Москвы, а также строки из стихотворения Валерия Брюсова: "Град, что строил Долгорукий посреди глухих лесов, вознесли любовно внуки выше прочих городов". Поединок стартовал в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"