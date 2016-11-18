Фанаты ЦСКА остановили матч с "Арсеналом" на две минуты

Матч 14-го тура чемпионата России "Арсенал" – ЦСКА остановлен на 10-й минуте встречи из-за поведения болельщиков гостей. Поклонники армейского клуба использовали большое количество пиротехнических средств, из-за чего видимость на поле значительно ухудшилась.
Судья Владислав Безбородов возобновил игру спустя две минуты.
hattabych
Если пулемет поставить на противоположной трибуне, много ли желающих найдется файеры зажигать?
20:26
Сосед дворовского тренера
Итересно, почём за каждую минуту для тандема ГИН/БАБ выйдет ОЧЕРЕДНОЙ "бенгальский огонь"????
20:04
Flamenco
ПРИДУРКИ ))
19:55
AESt_SM
Завидуют Еременко..)))
19:21