19:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фанаты ЦСКА остановили матч с "Арсеналом" на две минуты

0
0
0
4

Матч 14-го тура чемпионата России "Арсенал"ЦСКА остановлен на 10-й минуте встречи из-за поведения болельщиков гостей. Поклонники армейского клуба использовали большое количество пиротехнических средств, из-за чего видимость на поле значительно ухудшилась.

Судья Владислав Безбородов возобновил игру спустя две минуты.

Трансляция матча "Арсенал" – ЦСКА

Опрос

На какой результат может претендовать ЦСКА в этом сезоне?
голосовать
0
0
0
4
Материалы сюжета: Фанатская угроза
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

hattabych

Если пулемет поставить на противоположной трибуне, много ли желающих найдется файеры зажигать?

20:26

Сосед дворовского тренера

Итересно, почём за каждую минуту для тандема ГИН/БАБ выйдет ОЧЕРЕДНОЙ "бенгальский огонь"????

20:04

Flamenco

ПРИДУРКИ ))

19:55

AESt_SM

Завидуют Еременко..)))

19:21

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ