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Фанаты ЦСКА инициировали сбор средств для оказания помощи родственникам погибшего фаната Соколовского


Фанаты ЦСКА инициировали сбор средств для оказания помощи родственникам погибшего болельщика армейцев Игоря Соколовского.

Он скончался в ночь на 27 июля в результате драки на Курском вокзале накануне матча за Суперкубок России с "Локомотивом" (1:0. - доп. время). Соколовскому было 30 лет.

- Блестящую победу армейцев в матче за Суперкубок было не суждено увидеть нашему другу и брату, Игорю Соколовскому. Объявлен сбор средств для помощи родственникам: 6390 0208 9020 705048 - Сбербанк Ермохина Екатерина Александровна (сестра), - говорится Твиттере официального клуба болельщиков ЦСКА.

 

Появилось видео с камер Курского вокзала, где огромная толпа насмерть забила фаната ЦСКА

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