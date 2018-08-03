Фанаты ЦСКА инициировали сбор средств для оказания помощи родственникам погибшего фаната Соколовского

Фанаты ЦСКА инициировали сбор средств для оказания помощи родственникам погибшего болельщика армейцев Игоря Соколовского.

Он скончался в ночь на 27 июля в результате драки на Курском вокзале накануне матча за Суперкубок России с "Локомотивом" (1:0. - доп. время). Соколовскому было 30 лет.

- Блестящую победу армейцев в матче за Суперкубок было не суждено увидеть нашему другу и брату, Игорю Соколовскому. Объявлен сбор средств для помощи родственникам: 6390 0208 9020 705048 - Сбербанк Ермохина Екатерина Александровна (сестра), - говорится Твиттере официального клуба болельщиков ЦСКА.

❗️ Блестящую победу армейцев в матче за Суперкубок было не суждено увидеть нашему другу и брату, Игорю Соколовскому.



Объявлен сбор средств для помощи родственникам:

6390 0208 9020 705048 - Сбербанк

Ермохина Екатерина Александровна (сестра) pic.twitter.com/jQNYBIp9pk – Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) 2 августа 2018 г.

Появилось видео с камер Курского вокзала, где огромная толпа насмерть забила фаната ЦСКА