Фанату ЦСКА запрещено посещение матчей из-за использования файеров на "Казань Арене"

После завершения матча 18-го тура чемпионата России "Рубин" - ЦСКА (0:1) правоохранительные органы Татарстана задержали 22-летнего жителя Ульяновска, поклонника московской команды, сообщает пресс-служба республиканского МВД. Фанату назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, также ему запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на два года.

Утром 26 ноября в дежурную часть казанской полиции поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по улице Чистопольской неизвестные разрисовали стены. Было установлено, что автором рисунков был 16-летний житель Москвы – болельщик армейского клуба. Он был задержан в день инцидента. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Кроме того, за мелкое хулиганство на 1 тысячу рублей был оштрафован 36-летний фанат красно-синих из Кирова. Еще трех болельщикам из Москвы, Чувашской Республики и Ульяновска полиция задержала за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Двое из них были оштрафованы на 500 рублей каждый. Третий, 13-летний молодой человек из Ульяновска, был помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Его родители будут привлечены к административной ответственности.

Помимо этого, к административной ответственности за мелкое хищение из магазина и курение в неположенном месте полиция Казани привлекла к ответственности еще двух болельщиков ЦСКА из Москвы и Московской области.