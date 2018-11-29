Фанатская группировка "Спартака" начала акцию против Глушакова. И вот какую

Для Дениса Глушакова будут готовить новые баннеры. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Группировка фанатов московского "Спартака" "Ультра Север" на своем официальной странице "ВКонтакте" объявила о начале флешмоба, направленного против капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

В заявлении "Ультра Север" болельщикам предлагается выкладывать в социальные сети селфи с надписью #СпартакБезГлушакова.

У фанатов накопился ряд вопросов к клубу по Глушакову из-за ситуации с отставкой главного тренера Массимо Карреры. Ранее фанатское объединение "Фратрия" опубликовало заявления о нежелательности присутствия хавбека в команде. Об этом болельщики также сообщили руководству клуба на встрече с президентом красно-белых Леонидом Федуном, вице-президентом Наилем Измайловым и новым главным тренером Олегом Кононовым. Вдобавок "Фратрия" разъяснила свою позицию.

Недавно в Интернет попала переписка с женой полузащитника, из которой исходило, что Глушаков, якобы, "сливал" бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреру в прошлом сезоне.

В четверг, 29 ноября, "Спартак" в домашнем матче группового турнира Лиги Европы принимает венский "Рапид". Начало игры на "Открытие Арене" - в 18.50 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Рапид".

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