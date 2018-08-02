Фанатка ЦСКА убила возлюбленного из-за его преданности "Локомотиву"

Как сообщает Life, следователи Пскова расследуют убийство 31-летнего мужчины, совершенное его 33-летней женщиной. Ссора, которая закончилась поножовщиной, началась из-за футбольных разногласий.

27 июля во время совместного просмотра матча за Суперкубок между ЦСКА и "Локомотивом" (1:0 - доп.время) фанатка армейцев ударила ножом в сердце своего сожителя, болевшего за "Локомотив". Мужчина скончался на месте.

Осознав содеянное, женщина сама вызвала полицию. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для женщины в виде заключения под стражу.



