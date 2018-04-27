Фанатам за проявления расизма в российском футболе будет запрещен вход на стадионы

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин подчеркнул, что болельщикам, позволяющим себе расистские высказывания на матчах чемпионата и Кубка России, будет запрещен вход на стадионы. Ранее КДК РФС наказал "Спартак" закрытием фанатской трибуны за расистские выкрики в адрес игрока "Тосно" Нуну Роши во время матча Кубка России (1:1, пенальти - 4:5).
- Произошедшее - печально, но ничего не проходит бесследно. Подтверждением этому - решения КДК РФС, - цитирует ТАСС Мейтина. - Клубы и полиция регулярно проводят профилактику подобных правонарушений. Надеемся на болельщиков, кто этого не поймет, рано или поздно будет смотреть футбол по телевизору.
vasiunchik
Может уже пора определится мы против расизма или как? Если против, то почему этих деятелей "наказывают" не допуском на стадион? Подозреваю, что таким неадекватным вообще на футбол наплевать. В нашем УК нет соответствующих наказаний? Это же позор для всей нации!
12:24
titan2313
Скоро на футбол вообще никто ходить не будет!
11:51
merniloskut
А дома проявлять можно?
11:48
kaop34
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
11:40