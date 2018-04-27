Фанатам за проявления расизма в российском футболе будет запрещен вход на стадионы

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин подчеркнул, что болельщикам, позволяющим себе расистские высказывания на матчах чемпионата и Кубка России, будет запрещен вход на стадионы. Ранее КДК РФС наказал "Спартак" закрытием фанатской трибуны за расистские выкрики в адрес игрока "Тосно" Нуну Роши во время матча Кубка России (1:1, пенальти - 4:5).

- Произошедшее - печально, но ничего не проходит бесследно. Подтверждением этому - решения КДК РФС, - цитирует ТАСС Мейтина. - Клубы и полиция регулярно проводят профилактику подобных правонарушений. Надеемся на болельщиков, кто этого не поймет, рано или поздно будет смотреть футбол по телевизору.