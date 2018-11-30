Фаната, атаковавшего Глушакова, сравнивают с Месси. И поддерживают даже девушки в нижнем белье

Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, выбежавший на поле в матче группового турнира Лиги Европы против "Рапида" (1:2), получил поддержку от других фанатов.

Болельщик подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову и стал кричать на него. Его быстро оттеснили другие футболисты "Спартака".

В сториз Инстаграма Мирослав выложил несколько скриншотов с поддержкой в его адрес. Один из болельщиков сравнил его с Лионелем Месси, недавно отрастившим густую бороду. В поддержку Голунова запущен хэштег #свободуМирославу, одна девушка даже выложила фото в нижнем белье под этим хэштегом.