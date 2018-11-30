00:08 | Футбол — РПЛ

Фаната, атаковавшего Глушакова, сравнивают с Месси. И поддерживают даже девушки в нижнем белье

Инстаграм фаната "Спартака". Инстаграм фаната "Спартака".
Инстаграм фаната "Спартака".
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Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, выбежавший на поле в матче группового турнира Лиги Европы против "Рапида" (1:2), получил поддержку от других фанатов.

 
29 ноября. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Рапид&quot; - 1:2. Болельщик прорвался к Денису Глушакову."Глушаков меня ударил. Я не замахивался". Интервью с выбежавшим на поле фанатом

Болельщик подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову и стал кричать на него. Его быстро оттеснили другие футболисты "Спартака".

В сториз Инстаграма Мирослав выложил несколько скриншотов с поддержкой в его адрес. Один из болельщиков сравнил его с Лионелем Месси, недавно отрастившим густую бороду. В поддержку Голунова запущен хэштег #свободуМирославу, одна девушка даже выложила фото в нижнем белье под этим хэштегом.

 

Спартак - Рапид В

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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