Фанат, выбежавший на поле к Глушакову, ответил на обвинения футболиста: "Это бред какой-то"

Мирослав Голунов, болельщик, который выбежал на поле на 70-й минуте матча Лиги Европы "Спартак" – "Рапид" (0:2) и направился к хавбеку красно-белых Денису Глушакову, через "СЭ" ответил на заявление полузащитника. Сегодня в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" Глушаков сказал, что Голунов пришел на стадион только за десять минут до инцидента и не ради просмотра игры, а только чтобы совершить акцию в отношении капитана москвичей.

– Это какой-то бред уже. Шел на трибуны именно смотреть футбол. Думаю, это кто-то придумал, – сказал Голунов.

– Глушаков говорит, что вы оказались на стадионе за десять минут до того, как выбежать на газон, то есть, приблизительно к 60-й минуте встречи. Это так?

– Нет, я задержался только минут на десять, опоздал к стартовому свистку. Реально пришел наблюдать за игрой, потом, к 70-й минуте, у меня накипело, и я решился на поступок, который совершил. (Иван Торопцев)