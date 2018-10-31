Фанат ЦСКА, пострадавший в римском метро, может потерять ногу. Он попросил о финансовой помощи

Болельщик ЦСКА Дмитрий Тюрин, который пострадал в римском метро перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" (3:0), опубликовал пост в Инстаграме с просьбой о финансовой помощи после трагедии. Мужчина повредил ногу и ему требуется дорогая операция.

– Дорогие друзья и знакомые! – написал Тюрин в Инстаграме. – 23.10.2018 г. я попал в ту самую трагедию в Римском метро. В настоящий момент я нахожусь в госпитале Рима, где врачи борются за сохранность правой ноги, так как риск ее ампутации будет сохраняться в течении 3-5 месяцев. На данный момент срок пребывания в Италии увеличен до 1,5 месяцев в связи с необходимостью двух операций. В дальнейшем многомесячная реабилитация 6-8 месяцев, если мне повезет и сохранят ногу.

В связи с этим я вынужден обратиться к Вам за финансовой помощью, для осуществления дорогостоящего медицинского лечения на территории Италии и России, а так же для пребывания одного из членов моей семьи, который вынужден в связи со случившимся находиться рядом.

Напомним, 23 октября на станции метро "Репубблика" сломался эскалатор с болельщиками, которые ехали на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА (3:0). В результате этого инцидента десятки россиян получили травмы и были доставлены в больницы.