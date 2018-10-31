Фанат ЦСКА, пострадавший в римском метро, может потерять ногу. Он попросил о финансовой помощи

Болельщик ЦСКА Дмитрий Тюрин, который пострадал в римском метро перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" (3:0), опубликовал пост в Инстаграме с просьбой о финансовой помощи после трагедии. Мужчина повредил ногу и ему требуется дорогая операция.
– Дорогие друзья и знакомые! – написал Тюрин в Инстаграме. – 23.10.2018 г. я попал в ту самую трагедию в Римском метро. В настоящий момент я нахожусь в госпитале Рима, где врачи борются за сохранность правой ноги, так как риск ее ампутации будет сохраняться в течении 3-5 месяцев. На данный момент срок пребывания в Италии увеличен до 1,5 месяцев в связи с необходимостью двух операций. В дальнейшем многомесячная реабилитация 6-8 месяцев, если мне повезет и сохранят ногу.
В связи с этим я вынужден обратиться к Вам за финансовой помощью, для осуществления дорогостоящего медицинского лечения на территории Италии и России, а так же для пребывания одного из членов моей семьи, который вынужден в связи со случившимся находиться рядом.
Напомним, 23 октября на станции метро "Репубблика" сломался эскалатор с болельщиками, которые ехали на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА (3:0). В результате этого инцидента десятки россиян получили травмы и были доставлены в больницы.
Дорогие друзья и знакомые!!! 23.10.2018 г. я попал в ту самую трагедию в Римском метро. В настоящий момент я нахожусь в госпитале г. Рим, где врачи борются за сохранность правой ноги, т.к риск ее ампутации будет сохраняться в течении 3-5 месяцев. На данный момент срок прибывания в Италии увеличен до 1,5 месяцев в связи с необходимостью 2 операций. В дальнейшем многомесячная реабилитация 6-8 месяцев, если мне повезёт и сохранят ногу. В связи с этим я вынужден обратиться к Вам за финансовой помощью, для осуществления дорогостоящего медицинского лечения на территории Италии и России, а так же для пребывания одного из членов моей семьи, который вынужден в связи со случившимся находиться рядом. Так же моя сестра является официальным представителем на территории Италии всех пострадавших в этой трагедии. Встреча с ней состоится 02.11.2018г. В 12:00 по адресу: Клуб болельщиков ПФК ЦСКА на стадионе. Номер карты: 5469380063117807 Получатель: Анна Сергеевна Б. Номер счета карты: 40817810438067333067 Банк получателя: Сбербанк