Фанат ЦСКА - Дзюбе: "Уезжай в Петербург и там тусуйся!"

"Зенит" на своей странице в Твиттере опубликовал отрывок из "Скрытой камеры", постоянной рубрики клубного телевидения, о гостевом матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).

Уходя с поля после финального свистка, нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба дал "пять" одному из болельщиков армейцев в ответ на реплику фаната в адрес форварда: "Уезжай в Петербург и там тусуйся! Давай, пока".

В этом сезоне 29-летний Дзюба провел 18 матчей (всего 6 полностью) за "Зенит" и забил 1 гол.

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