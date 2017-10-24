Фанат ЦСКА - Дзюбе: "Уезжай в Петербург и там тусуйся!"

"Зенит" на своей странице в Твиттере опубликовал отрывок из "Скрытой камеры", постоянной рубрики клубного телевидения, о гостевом матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).
Уходя с поля после финального свистка, нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба дал "пять" одному из болельщиков армейцев в ответ на реплику фаната в адрес форварда: "Уезжай в Петербург и там тусуйся! Давай, пока".
В этом сезоне 29-летний Дзюба провел 18 матчей (всего 6 полностью) за "Зенит" и забил 1 гол.
Артем Дзюба - о Кокорине и Шатове: "Наше трио. Как мне этого не хватает"
"Приезжай в Петербург и там тусуйся!" – болельщики ЦСКА тепло встретили Артема Дзюбу на "ВЭБ-Арене" 😂#ЦСКАЗенит pic.twitter.com/R9LWSTzGfs– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 24 октября 2017 г.
ДА!!
будут еще указывать масквабадские кому где быть, может еще визы введете?
19:19
waleriy
Правильно сказали : нечего ему делать в златоглавой, пускай едет в свое болото, лягушонок.
18:58