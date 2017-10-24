18:43 | Футбол — РФПЛ

Фанат ЦСКА - Дзюбе: "Уезжай в Петербург и там тусуйся!"

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"Зенит" на своей странице в Твиттере опубликовал отрывок из "Скрытой камеры", постоянной рубрики клубного телевидения, о гостевом матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).

Уходя с поля после финального свистка, нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба дал "пять" одному из болельщиков армейцев в ответ на реплику фаната в адрес форварда: "Уезжай в Петербург и там тусуйся! Давай, пока".

В этом сезоне 29-летний Дзюба провел 18 матчей (всего 6 полностью) за "Зенит" и забил 1 гол. 

Артем Дзюба - о Кокорине и Шатове: "Наше трио. Как мне этого не хватает"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ДА!!

будут еще указывать масквабадские кому где быть, может еще визы введете?

19:19

waleriy

Правильно сказали : нечего ему делать в златоглавой, пускай едет в свое болото, лягушонок.

18:58