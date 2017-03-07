17:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фан-клуб ЦСКА подарил спортивный инвентарь рязанской школе-интернату

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Болельщики ЦСКА посетили рязанскую школу-интернат, сообщает сайт учреждения здравоохранения РФ. Воспитанникам учреждения болельщики красно-синих подарили вратарские перчатки, волейбольную сетку, теннисные ракетки и шарики. Подарки были приобретены на деньги, которые получили за сдачу крови.

Фан-клуб не в первый раз посетил школу-интернат и часто организует воспитанникам поездки в Москву на футбольные и хоккейные матчи.

Дополнительная информация

http://uzrf.ru/news/2017-03-06-bolelshiki-cska-podarili-ryazanskoi-shkole-internaty-sporinventar/

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