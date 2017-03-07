Фан-клуб ЦСКА подарил спортивный инвентарь рязанской школе-интернату

Болельщики ЦСКА посетили рязанскую школу-интернат, сообщает сайт учреждения здравоохранения РФ. Воспитанникам учреждения болельщики красно-синих подарили вратарские перчатки, волейбольную сетку, теннисные ракетки и шарики. Подарки были приобретены на деньги, которые получили за сдачу крови.

Фан-клуб не в первый раз посетил школу-интернат и часто организует воспитанникам поездки в Москву на футбольные и хоккейные матчи.