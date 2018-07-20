Fan ID будет внедрен в чемпионате России

Министр спорта РФ Павел Колобков попросил Президента страны Владимира Путина дать поручение внедрить систему идентификации болельщиков (Fan ID) для использования в национальных футбольных первенствах.

– Были приняты беспрецедентные меры безопасности на ЧМ-2018, сюда входит и Fan ID. Просим дать поручение на внедрение системы идентификации для внутреннего футбольного первенства, – цитирует ТАСС Колобкова.

Сегодня глава государства проводит совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018".

В ходе заседания обсуждаются итоги проведения чемпионата мира-2018 и реализацию концепции наследия, а также вопросы дальнейшего эффективного использования инфраструктуры, различные модели функционирования спортивных объектов.