Фабио Капелло: "По футбольному таланту Мамаев и рядом не стоял с Кокориным"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в интервью телеканалу "Матч ТВ" рассказал, каким футболистом ему запомнился полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

– Про Кокорина вы сказали много, а каким вам запомнился Мамаев?

– Понятно, что по футбольному таланту он и рядом не стоял с Кокориным. Но раз привлекался в сборную, значит, был неплохим по российским меркам футболистом. А каких-то особых историй с ним я не припомню. Да и вообще у нас в сборной с дисциплиной было все нормально. Ребята четко знали, что можно делать, а что нельзя.

– За свою футбольную жизнь вы повидали многое. Были ли в итальянском футболе аналоги тому, что совершили Кокорин с Мамаевым?

– Нет, вот именно подобного я не припомню. Всякое-разное случалось, конечно, но не такое.

Мамаев был арестован до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Он находятся в СИЗО "Бутырка".