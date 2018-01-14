Фабио Капелло: "Лидерство "Локомотива" удивило, но сезон большой"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отметил, что удивлен лидерством "Локомотива" в чемпионате России. Сегодня наставник китайского "Цзянсу Сунин" посетил тренировку железнодорожников и пообщался с главным тренером Юрием Семиным.

- Лидерство "Локомотива" меня удивило, потому что "Спартак" и "Зенит" были главными фаворитами на старте сезона, - сказал Капелло в интервью пресс-службе железнодорожников. - Но сезон большой, и его вторая часть будет очень интересной.

- Вы знаете главного тренера Юрия Семина?

- Да, конечно. Мы поговорили перед тренировкой. Я сказал ему, что он проделал фантастическую работу.

- Вы смотрите какие-то матчи РФПЛ или только следите за результатами?

- Нет-нет, не смотрю.

- Что можете сказать о лидерах команды?

- Миранчук. Оба! Я смотрел состав команды, четырех человек помню по работе в сборной России.

- Ваш прогноз на оставшуюся часть сезона. Что самое важное сейчас для команды?

- Необходимо работать так же, как и в начале сезона. Также необходимо держать руку на пульсе и сохранять уверенность, чтобы быть первым. Это очень важно - быть уверенным. Но это нелегко. Иногда ты забираешься наверх и теряешь баланс. И это становится проблемой. Проблемой для тренера.