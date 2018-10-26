Фабио Капелло: "Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Мамма миа!"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в интервью телеканалу "Матч ТВ" рассказал о своей реакции, когда узнал, что нападающего "Зенита" Александра Кокорина арестовали.

– Значит, вы в курсе того, что недавно натворили в Москве Кокорин с Мамаевым? В свое время вы считали Кокорина самым талантливым игроком в российском футболе…

– Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Я в шоке! Разумеется, информация о нем и Мамаеве быстро долетела и до Италии. Как такое возможно?! У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Мамма миа!

– Когда вы тренировали сборную России, случались ли какие-то инциденты с участием Кокорина?

– В том-то и дело, что нет! Это очень талантливый по-футбольному парень, а в работе он не доставлял никаких проблем. Был дисциплинирован, четко выполнял все наши упражнения и задания. Даже не просто четко, а с энтузиазмом. И делал все то, что надо было, веря в наш тренерский штаб. Если бы я ему сказал тогда, например, залезть на дерево, он был без раздумий туда залез, потому что понимал - так надо! Кокорин вел себя в работе профессионально, а благодаря таланту действительно мог рассчитывать на многое.

Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были арестованы до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".