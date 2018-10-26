Фабио Капелло: "Когда ушел из сборной, видел в сети фото Кокорина из сериала про сладкую жизнь. Тогда стало тревожно"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорина провинился, так как рядом с ним с ним не оказалось грамотного агента или юриста.

- Понимаете, у игроков такого таланта должен быть рядом грамотный агент или юрист. Молодому парню трудно одному преодолевать соблазны. Как только появляются первые серьезные деньги, возникают объективные для такого возраста проблемы, - цитирует сайт "Матч ТВ" Капелло. - И если рядом нет человека, который вовремя удержит от глупостей и подтолкнет тебя в нужную сторону, парень может сорваться.

Так вот, у Кокорина не было рядом такого человека. Понятно, что и сейчас не оказалось. Уже когда я ушел из сборной России, то видел в Сети фото Кокорина из сериала про сладкую жизнь. Тогда уже мне стало за него тревожно, но все-таки в голову не могло прийти, что он сорвется именно так! Ну, дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль!

- Кокорин с Мамаевым рискуют не просто закончить с футболом, а получить реальный тюремный срок. Чего они заслуживают, на ваш взгляд?

- Чего они заслуживают, пусть решает закон. То, что они совершили, подразумевает наказание. Надеюсь, оба парня тоже это – хотя бы теперь – сознают. Мне бы очень не хотелось, чтобы они получили тюремный срок. Это будет жутким ударом для обоих и, возможно, концом карьеры. Понимаю, что ситуация жесткая, но хочу верить, что они смогут избежать тюрьмы. Пусть их нынешнее временное пребывание за решеткой станет жесточайшим уроком на всю оставшуюся жизнь!

Кокорин был арестован до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Он находятся в СИЗО "Бутырка".