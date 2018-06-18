Фабио Капелло: "Головин достоин "Ювентуса"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что полузащитник ЦСКА и национальной команды Александр Головин достоин перехода в "Ювентус". По данным СМИ, помимо турницев, интерес к 22-летнему хавбеку проявляют "Арсенал", "Барселона" и "Монако".

– Головин достоин "Ювентуса", – сказал в эфире радио Anch’io Sport Капелло. – Он обладает стойкостью характера и достаточным уровнем. Проблема в том, что за пределами России у их игроков возникают проблемы с адаптацией. Пока зарубежом они не показывали того, что демонстрировали в России. Посмотрим на Головина.

Напомним, Капелло был первым тренером, вызвавшим полузащитника в сборную России. В товарищеском матче против Белорусси (4:2) хавбек, которому на тот момент было 19 лет, отметился голом.

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. 16 июня Головин был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

В настоящее время хавбек в составе сборной России выступает на домашнем чемпионате мира. В матче против Саудовской Аравии (5:0) Головин забил один гол, отдал две голевые и одну предголевую передачу.

Таблица переходов РФПЛ //

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