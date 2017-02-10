Эззатоллахи сменит "Ростов" на "Анжи"

По информации "СЭ", 20-летний полузащитник Саид Эззатоллахи, последним клубом которого был "Ростов", вторую часть сезона проведет в "Анжи". Подробности сделки пока неизвестны.

В нынешнем чемпионате России футболист сборной Ирана сыграл 10 матчей и забил один гол. В его активе также четыре встречи в квалификационном раунде Лиги чемпионов (1 забитый мяч) и два матча в групповом турнире ЛЧ. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Эззатоллахи не имеет контракта с "Ростовом", но хочет остаться в клубе