19:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Эззатоллахи сменит "Ростов" на "Анжи"

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По информации "СЭ", 20-летний полузащитник Саид Эззатоллахи, последним клубом которого был "Ростов", вторую часть сезона проведет в "Анжи". Подробности сделки пока неизвестны.

В нынешнем чемпионате России футболист сборной Ирана сыграл 10 матчей и забил один гол. В его активе также четыре встречи в квалификационном раунде Лиги чемпионов (1 забитый мяч) и два матча в групповом турнире ЛЧ. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Эззатоллахи не имеет контракта с "Ростовом", но хочет остаться в клубе

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бармалей3000

Хороший игрок

19:35

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