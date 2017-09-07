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19:25 | Футбол — РФПЛ

Эззатоллахи провел первую тренировку в "Амкаре"


"Амкар" продолжает готовиться к матчу 9-го тура чемпионата России против ЦСКА. Как сообщает клубная пресс-служба, в занятии приняли участие все футболисты, на которых рассчитывает тренерский штаб команды в предстоящей встрече.

Эта тренировка стала первой для полузащитника Саид Эззатоллахи в пермском коллективе. Напомним, что иранец был арендован "Амкаром" у "Ростова" на один сезон.

Игра 9-го тура чемпионата России "Амкар" – ЦСКА состоится 8 сентября и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/32374/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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