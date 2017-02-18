Эззатоллахи и Прудников сыграли за "Анжи" против туркменского клуба

За "Анжи" в контрольном матче против туркменского "Шагадама" (2:0) сыграли два находящихся на просмотре футболиста. Хавбек "Ростова" Саид Эззатоллахи вышел в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте. На 72-й минуте он не реализовал пенальти. Во втором тайме на поле появился форвард Александр Прудников. Он уже выступал в "Анжи" на правах аренды в сезоне-2011/12. Этот сезон игрок начал в составе "Оренбурга", но провел всего четыре неполных матча в чемпионате России.

Эззатоллахи провел в чемпионате России-2016/17 10 матчей и забил 1 гол, а также отметился 1 мячом в 6 играх Лиги чемпионов.