Евсеев вошел в тренерский штаб "Анжи"

Старшим тренером "Анжи" назначен Вадим Евсеев, сообщает официальный сайт клуба. Ранее специалист возглавлял "Амкар".

Также в штаб вошли тренер Ренат Избулатов, в прошлом сезоне руководивший махачкалинским "Легионом-Динамо", тренер вратарей Александр Жидков, тренер по физподготовке Анатолий Вялых и тренер по фитнесу Михаил Соловей.

Главным тренером команды ранее был назначен Магомед Адиев. Согласно регламенту, "Анжи" может занять место "Амкара" в РФПЛ. Пермский клуб ранее снялся с соревнований.

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