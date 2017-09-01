Евсеев ушел из "Текстильщика" ради работы в РФПЛ

Главный тренер "Текстильщика" Вадим Евсеев покинул занимаемую должность. Команда, выступающая в ПФЛ, занимает второе место в турнирной таблице зоны "Запад" после семи игр.

Напомним, что специалист возглавил "Текстильщик" в феврале 2017 года. В январе 2015 года Евсеев входил в тренерский штаб "Амкара" под руководством Гаджи Гаджиева.

– Прежде всего, мне хотелось бы от всей души поблагодарить за поддержку ивановских болельщиков. Я ежедневно чувствовал ваше тепло и ваши симпатии, – приводит пресс-служба "Текстильщика" слова Евсеева. – Поверьте, если бы дело обстояло иначе, решение покинуть "Текстильщик" далось бы мне гораздо легче. Но я все-таки принял это решение.

Мы полностью перестроили игру, научились побеждать и забивать, у футболистов появилась уверенность в своих силах. И сейчас я оставляю команду совсем не в том состоянии, в котором я ее принимал совсем недавно. Не сомневаюсь, что моему преемнику удастся сохранить набранный ход и продолжить борьбу за победу в турнире.

Теперь я возвращаюсь в премьер-лигу другим человеком, многое узнавшим и кое-что переосмыслившим. Надеюсь, мне удастся применить знания и опыт, полученные в Иваново, на другом уровне. Это – естественное желание любого человека, который хочет быть хозяином своей судьбы, а не просто плыть по течению.

Надеюсь, поклонники "Текстильщика" меня поймут и пожелают мне удачи. Со своей стороны, я всегда буду с удовольствием вспоминать время, которое я провел в Иваново, и желать "Текстильщику" только побед!