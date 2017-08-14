20:59 | Футбол — РФПЛ

Евсеев сравнял счет в матче "Арсенал" - "Урал"


Полузащитник "Урала" Алексей Евсеев забил второй гол своей команды в матче 6-го тура чемпионата России с "Арсеналом". На 69-й минуте игры хавбек получил передачу в штрафной соперника, после чего переправил мяч в дальний нижний угол ворот Владимира Габулова. Отметим, что Евсеев вышел на поле за минуту до гола, заменив Максима Григорьева.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал" 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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