Евсеев сравнял счет в матче "Арсенал" - "Урал"

Полузащитник "Урала" Алексей Евсеев забил второй гол своей команды в матче 6-го тура чемпионата России с "Арсеналом". На 69-й минуте игры хавбек получил передачу в штрафной соперника, после чего переправил мяч в дальний нижний угол ворот Владимира Габулова. Отметим, что Евсеев вышел на поле за минуту до гола, заменив Максима Григорьева.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"