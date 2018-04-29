Евсеев прочитал записку Карреры, адресованную Боккетти?

Во время матча 28-го тура чемпионата России "Амкар" - "Спартак" произошел интересный эпизод. Главный тренер гостей Массимо Каррера хотел передать записку защитнику Сальваторе Боккетти. Однако бумажка упала, после чего на нее посмотрел наставник пермского клуба Вадим Евсеев.