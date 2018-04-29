15:41 | Футбол — РФПЛ

Евсеев прочитал записку Карреры, адресованную Боккетти?

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Во время матча 28-го тура чемпионата России "Амкар" - "Спартак" произошел интересный эпизод. Главный тренер гостей Массимо Каррера хотел передать записку защитнику Сальваторе Боккетти. Однако бумажка упала, после чего на нее посмотрел наставник пермского клуба Вадим Евсеев.

Амкар - Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (7)
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bvb1987

вот сволочь)

17:23

Jean4

баламошка, 5++++ =)))

16:22

Непорочный как ТИ

интрига века, фетишисту журавеллю не обломилось))

16:09

futurama61

Мама не учила, что читать чужие письма/записки нехорошо?!

16:05

shpasic

Вадик читать умеет?

16:03

wasp00000

Наверняка Евсеев ничего не понял,он знает только слово из трёх букв и его производные!

15:57

waleriy

Там же по итальянский написано было

15:54

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