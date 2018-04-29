Евсеев прочитал записку Карреры, адресованную Боккетти?

Во время матча 28-го тура чемпионата России "Амкар" - "Спартак" произошел интересный эпизод. Главный тренер гостей Массимо Каррера хотел передать записку защитнику Сальваторе Боккетти. Однако бумажка упала, после чего на нее посмотрел наставник пермского клуба Вадим Евсеев.
bvb1987
вот сволочь)
17:23
Jean4
баламошка, 5++++ =)))
16:22
Непорочный как ТИ
интрига века, фетишисту журавеллю не обломилось))
16:09
futurama61
Мама не учила, что читать чужие письма/записки нехорошо?!
16:05
shpasic
Вадик читать умеет?
16:03
wasp00000
Наверняка Евсеев ничего не понял,он знает только слово из трёх букв и его производные!
15:57
waleriy
Там же по итальянский написано было
15:54