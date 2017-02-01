08:51 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евсеев покинул "Амкар" ради "Текстильщика"

0
0
0
1

"Амкар" на официальном сайте объявил, что после возвращения с турецкого сбора тренерский штаб команды покинул Вадим Евсеев. 41-летний специалист принял предложение возглавить ивановский "Текстильщик", выступающий в ПФЛ. После 16 туров ивановская команда идет на 7-й строчке в турнирной таблице зоны Запад.

– Мы благодарны Вадиму Валентиновичу за два года совместной работы, – отметил спортивный директор "Амкара" Денис Маслов. – Его богатейший футбольный опыт помогал расти и развиваться нашим молодым игрокам, так что вклад Вадима Евсеева в успехи "Амкара" трудно переоценить. Вполне понятно, что специалисты такого уровня, как он, не могут не стремиться к самостоятельной работе. Поэтому мы с пониманием отнеслись к намерению Вадима Евсеева возглавить клуб из Иванове. Хочется поблагодарить его за все, что он сделал для "Амкара", и пожелать всяческих успехов в работе.

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/31741/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Meddle

Ну что, Вадик, в добрый путь!

23:02 1 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ