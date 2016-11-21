15:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евсеев хочет начать самостоятельную тренерскую карьеру

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Как стало известно "СЭ", 40-летний помощник главного тренера "Амкара" Вадим Евсеев готов начать самостоятельную тренерскую карьеру. Шестикратный чемпион России в составе "Спартака" и "Локомотива", с января 2015 года помогающий Гаджи Гаджиеву в Перми, никогда не скрывал амбиций главного тренера и после полутора лет в штабе уральцев готов рассмотреть предложения из клубов ФНЛ и даже ПФЛ (в случае, если последние ставят перед собой серьезные задачи). Контракт Евсеева с "Амкаром" истекает в конце нынешнего сезона.

В воскресном матче 14-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Амкар" (1:0) Евсеев – ввиду потери Гаджиевым голоса во время тренировок при температуре "минус 20" в Перми – играл более важную роль, чем обычный ассистент: все 90 минут активно управлял игроками пермяков от бровки, при этом не обращаясь за советами на скамейку, а также участвовал в послематчевой пресс-конференции, подробными и яркими ответами заслужив аплодисменты от столичных журналистов. (Игорь РАБИНЕР)

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Константин Срулевич Наумов

А я знаю, что бы кричал Евсеев в камеру, если бы Амкар выиграл :-)

16:16

adamantane'

Сплошные зубоскалы. Молодец, что амбициозен. В чём, впрочем, я никогда не сомневался.

16:15

shpasic

конкурент младшего Газзаева.

16:10

механик39

Слова из трех букв он знает хорошо ,значит может быть тренером .

15:45

mr.objectivity

"Подробными и яркими ответами..." Как с Уэльсом? ))

15:42

shpasic

покричал с бровки - теперь уже, считай, тренер!

15:38

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Материалы других СМИ