Евгений Трефилов: "Спартаку" нужно вернуться на 16 лет назад"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов в интервью "Russia Today" отметил, что для "Спартака" смена тренера – не лучший вариант. По его словам, новый специалист будет долго привыкать к команде.

– В "Спартаке" сейчас не лучшие времена, ходят слухи, что игроки подняли бунт против тренера, который сделал их чемпионами России. Вы с таким сталкивались?

– Конечно. Но сдавать игры, как говорят про футболистов, это дико, не по-спортивному. А бунт, неприезд на сборы – с этим я сталкивался постоянно. Каждый преследует свои интересы. Игроки, которые плохо сыграли, будут прятаться за чем-то, говорить, что их не дотренировали или перетренировали. Это все детские разговоры.

– Что делать тренеру в такой ситуации?

– "Спартак" стал чемпионом, ребята знали, куда им надо ползти – наверх. 16 лет ждали чемпионства. Сейчас надо вернуться обратно на те же 16 лет назад, подтягивать штанишки и идти вперед. У любого предыдущего тренера надо брать самое лучше, даже если он был ужасно плох. Человека иногда заносит, надо садиться напротив него и объяснять это. С кем-то я ругаюсь, с кем-то просто говорю.

– Лучше пытаться найти консенсус или поменять тренера? Или в команде провести ротацию?

– Смена тренера – это не лучший вариант. Новый специалист будет долго привыкать к команде. Какой-то промежуток времени будет пустым. Одну игру на эмоциях можно выиграть, но долго потом выстреливать нет. Полгода будет идти втягивание. Чехарда с тренерами – это неправильно, тяжело будет с ней. Я в сборной иногда путаю фамилии, должен привыкать к ним. Не могу не отметить прозорливость Виталия Мутко. После Олимпийских игр в Лондоне он собрал всех и велел не делать скоропалительных выводов по тренерам. Эмоции должны улечься сначала все-таки.