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21:11 | Футбол — РФПЛ

Евгений Трефилов: "Советую Дзюбе снять лавровый венок и надеть корявые бутсы"

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Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отметил, что футболистам уделяется много внимания. Специалист также добавил, что нападающему "Зенита" Артему Дзюбе надо чаще думать своей головой.

– Футболистам иногда уделяется слишком много внимания, и ребятки портятся, – цитирует "Russia Today" Трефилова. – Если женщине говорить, что она красавица, то она поверит. Надо иногда говорить, а иногда молчать. Артему могу только одно сказать: снимаем лавровый венок и надеваем корявые бутсы, в которых ты начинал играть, от которых были мозоли. Вылечиться, конечно, надо, если были травмы. С этим лучше не торопиться. На поле тебя еще дождутся. Надо все время помнить, откуда ты вышел: ты отвечаешь перед своей школой, перед зрителями. Сейчас ведь такая всенародная любовь будет, когда чемпионат мира начнется.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/433489-trefilov-dzyuba-venok-butsi

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Производственник

тоже мне специалист

21:40

karlikf1

Красиво сказано. Впрочем, в той или иной форме в адрес Дзюбы многие это говорят, а также пишут в комментариях.

21:35

Denissimo

главному тренеру по ГАНДБОЛУ уж лучше бы гандболистками заниматься, а то они у него и так как зефир, панимаш

21:34