Евгений Трефилов: "Советую Дзюбе снять лавровый венок и надеть корявые бутсы"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отметил, что футболистам уделяется много внимания. Специалист также добавил, что нападающему "Зенита" Артему Дзюбе надо чаще думать своей головой.
– Футболистам иногда уделяется слишком много внимания, и ребятки портятся, – цитирует "Russia Today" Трефилова. – Если женщине говорить, что она красавица, то она поверит. Надо иногда говорить, а иногда молчать. Артему могу только одно сказать: снимаем лавровый венок и надеваем корявые бутсы, в которых ты начинал играть, от которых были мозоли. Вылечиться, конечно, надо, если были травмы. С этим лучше не торопиться. На поле тебя еще дождутся. Надо все время помнить, откуда ты вышел: ты отвечаешь перед своей школой, перед зрителями. Сейчас ведь такая всенародная любовь будет, когда чемпионат мира начнется.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/433489-trefilov-dzyuba-venok-butsi
Производственник
тоже мне специалист
21:40
karlikf1
Красиво сказано. Впрочем, в той или иной форме в адрес Дзюбы многие это говорят, а также пишут в комментариях.
21:35
Denissimo
главному тренеру по ГАНДБОЛУ уж лучше бы гандболистками заниматься, а то они у него и так как зефир, панимаш
21:34